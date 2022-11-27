Dünya Kupası'nda günün programı: 27 Kasım Pazar

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası bugün Japonya-Kosta Rika, Belçika-Fas, Hırvatistan-Kanada ve İspanya-Almanya maçlarına sahne olacak.

Almanya'yı deviren Japonlar Kosta Rika karşısında

Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

Japonya ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmişti.

Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı. Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

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Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk maçına çıkacak.

Batshuayi ve Saiss karşı karşıya

Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek. Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

Beşiktaşlı Romain Saiss'in formasını giydiği Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.

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İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.

SPOR ÖZET | Belçika-Kanada: 1-0

Hırvatistan ile Kanada ilk kez

F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşılaşacak. Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çalacak. Maç TRT 1'den yayınlanacak.

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kaldı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.

Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez rakip olacak.

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Günün son maçı İspanya-Almanya

İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek. Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı.

Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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SPOR ÖZET | Almanya-Japonya: 1-2