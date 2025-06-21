Dünya Motosurf Şampiyonası heyecanı Çeşme'de başladı

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de 16 ülkeden 80 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilecek Dünya Motosurf Şampiyonası'nın hazırlıkları tamamlanırken sporcular, antrenman ve sıralama yarışlarına başladı. Altınkum Plajı'nda düzenlenen yarışmada sporcular Çeşme'nin turkuaz sularında sıralamada en iyi yerde olmak için kıyasıya mücadele etti.
Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası başladı.
Altınkum Plajı'ndaki organizasyonda 16 ülkeden 80 yarışmacı, 7 kategoride yarışacak. Etap yarışlarının başladığı şampiyonada sporcular, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçlara ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor.
Bugünkü etap yarışları saat 16.30 itibarıyla tamamlanacak, final yarışları yarın gerçekleştirilecek. Çok sayıda sporsever de Çeşme'de yarışları takip ediyor.
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