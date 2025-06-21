Dünya Motosurf Şampiyonası heyecanı Çeşme'de başladı

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de 16 ülkeden 80 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilecek Dünya Motosurf Şampiyonası'nın hazırlıkları tamamlanırken sporcular, antrenman ve sıralama yarışlarına başladı. Altınkum Plajı'nda düzenlenen yarışmada sporcular Çeşme'nin turkuaz sularında sıralamada en iyi yerde olmak için kıyasıya mücadele etti.