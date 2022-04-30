Dünya yıldızı Hamsik Trabzonspor'da bir ilki yaşadı

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Antalyaspor'u sahasında mağlup eden bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala ipi göğüsleyen taraf oldu.

İlk kez şampiyonluk yaşayanlar

Bordo-mavili futbolcuların büyük bölümü ilk kez bu kademede bir şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Arda Akbulut, Batuhan Kör, Berat Özdemir, Bruno Peres, Erce Kardeşler, Emrehan Gedikli, Enis Destan, Fode Koita, Hüseyin Türkmen, Jean Kouassi, Kerem Şen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Muhammet Taha Tepe, Murat Cem Akpınar, Salih Kavrazlı, Serkan Asan, Taha Altıkardeş, Tymoteusz Puchacz, Uğurcan Çakır, Yunus Mallı ve Yusuf Erdoğan olmak üzere 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk gördü.

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Hamsik için de çok özel

İtalya Serie A takımlarından Napoli’de 12 yıl geçiren ve performansıyla adını dünyaya duyuran Marek Hamsik de ilk lig şampiyonluğunu Trabzonspor ile yaşamış oldu.

Üç isim daha önce de Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı

Trabzonspor'un kadrosunda daha önce sadece 3 isim Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

Bordo-mavililerde, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı Beşiktaş'ta, Edin Visca ise Medipol Başakşehir'de Türkiye'de şampiyonluk kupasını kaldıran isimler olmuştu.

Trabzonspor'da Stefano Denswil ise 3 kez Belçika ve 3 kez Hollanda, Andreas Cornelius 3 kez Danimarka, Anthony Nwakaeme 3 kez İsrail, Anders Trondsen 2 kez Norveç, Djaniny Semedo 2 kez Meksika, Anastasios Bakasetas 1 kez Yunanistan, Edin Visca 1 kez Bosna ve Türkiye, Vitor Hugo da 1 kez Brezilya'da şampiyonluk yaşamıştı.

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SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk maçında gönderme içeren koreografi



