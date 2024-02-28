Dursun Özbek: "Galatasaray’a karşı açılan 7, 8, 9 cephe var"

Mali tablolarla ilgili divan toplantısı yaptıklarını belirten Başkan Özbek, "Bir konuda net olarak gözüken bir şey var. Örneğin bundan önceki 6 aylık dönemde konsolide olarak ödediğimiz faiz miktarı 6 aylık için 200 küsur milyonlardayken ve o dönemde faiz oranları 10-11’de seyrettiğinde, ödenen faiz miktarı o kadardı. Şimdi 1 Haziran-30 Kasım ikinci 6 aylık dönemde faiz oranı 35-36’larda seyrederken, ödenen faiz miktarı 540 milyon TL civarında. Daha bunun hızı kesilmedi. Bugün 45-46’lardayız. Her zaman ifade ettiğim gibi; faiz, Galatasaray’ın kanayan yarası. Çünkü tabloya baktığınız zaman faaliyetlerimizde Galatasaray son derece başarılı. Yaklaşık olarak eğer Galatasaray bu faiz yükünden kurtulmuş olaydı, bugün 6 aylık konsolide bilançosunda çok güzel karlılığı vardı. Tabloda bunları net olarak göreceksiniz. Seçildiğimiz birinci günden beri söylediğimiz en önemli şey, Galatasaray’ın kanayan yarası olarak ifade ettiğim faiz sarmalından çıkmamız lazım. Bunun için çalışmalarımız üst seviyede devam ediyor. Kısa sürede yapılandırmadan oluşan borcumuzu ödemek suretiyle Galatasaray’ı faiz sarmalından çıkaracağız. Hepinize teşekkür gönderiyorum" diye konuştu.