Dursun Özbek Icardi transferinin maliyetini açıkladı: 4 milyon Euro'sunu sponsorlar karşılayaşacak

Başkan Özbek açıklamasında; "Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak anca Cumhuriyet'in yüzü olan Galatasaray'a yakışırdı demiştik. Sizin desteğiniz ile bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan ve gıptayla bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Bizim yerimiz, Avrupa'nın tepesi. Amacımız, Galatasaray'ı yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkarmak." dedi.