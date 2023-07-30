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Spor

Dursun Özbek Icardi transferinin maliyetini açıkladı: 4 milyon Euro'sunu sponsorlar karşılayaşacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni oyuncular için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

19:38 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dursun Özbek

Dursun Özbek

Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Angelino'yu kadrosuna katan Galatasaray yeni oyuncuları için İmza Töreni düzenledi.


RAMS Park'taki imza törenine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.


Törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de açıklamalarda bulundu.

"En çok kıskanılan kulübüz"

Başkan Özbek açıklamasında; "Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak anca Cumhuriyet'in yüzü olan Galatasaray'a yakışırdı demiştik. Sizin desteğiniz ile bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan ve gıptayla bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Bizim yerimiz, Avrupa'nın tepesi. Amacımız, Galatasaray'ı yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkarmak." dedi.

4 milyonunu sponsorlor karşıladı

Başkan Özbek Icardi transferi hakkında ise, '
'Mauro Icardi yıllık 40 milyon Euro teklifi reddederek, sponsorlarımızın yıllık 4 milyon Euro desteğiyle 10 milyon Euro'ya imza atmıştır.'' dedi
#Icardi
#Dursun Özbek
#Transfer
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