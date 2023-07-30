Dursun Özbek Icardi transferinin maliyetini açıkladı: 4 milyon Euro'sunu sponsorlar karşılayaşacak

Dursun Özbek
Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Angelino'yu kadrosuna katan Galatasaray yeni oyuncuları için İmza Töreni düzenledi.
RAMS Park'taki imza törenine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de açıklamalarda bulundu.
"En çok kıskanılan kulübüz"
Başkan Özbek açıklamasında; "Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak anca Cumhuriyet'in yüzü olan Galatasaray'a yakışırdı demiştik. Sizin desteğiniz ile bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan ve gıptayla bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Bizim yerimiz, Avrupa'nın tepesi. Amacımız, Galatasaray'ı yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkarmak." dedi.