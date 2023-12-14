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Spor

Dursun Özbek: Sol beki halledeceğiz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transfer açıklamasında bulundu. Başkan Özbek, "En kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

17:17 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
Dursun Özbek'in açıklamaları:
'Türk futboluna küsmemesi lazım'

"Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var. Türk sporunu belli bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar"


'Federasyonu biz seçtik'

"Bu federasyon bizim seçtiğimiz bir federasyon. 'Güveniyor musunuz?' sorusunu kabul etmiyorum. Bu federasyonu biz seçtik. 6 ay önce seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi"


'En kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz'





#Galatasaray
#Sol Bek
#Dursun Özbek
8 dakika önce
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