Dursun Özbek'ten ses getiren mesajlar: "Federasyon tarafsızlığını kaybetmiştir!"

13:2612/12/2025, Cuma
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde açıklamalarda bulundu. Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarafsızlığını kaybettiğini söyledi ve Mauro Icardi gündemi hakkında mesajlar verdi.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, çarpıcı açıklamalar yaptı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuşan Özbek, futbol takımının gündem maddeleri hakkında önemli mesajlar verdi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"TFF Başkanı, bu önemli Monaco maçından saatler önce ekran karşısında geçerek yaptığı maksatlı açıklamalarla tarafsızlığını kaybetmiştir. TFF Başkanı konuşmasının sonuna doğru da Galatasaray’a başarılar diliyor. Zaten yaptığı konuşmalarla ve icraatla sen başarıyı Monaco'ya dilemiş vaziyettesin."

"Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir TFF başkanına yakışıyor mu? Köpek kim, çomaksız gezen kim, açıklamak zorunda. Kuzu aslan laflarını da netleştirmesi gerekiyor."

"Biz size çektiğimiz videolarla pozisyonları anlattık. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim. Aksine, bu jargonu içine sokmak son derece hatalı, son derece yanlış bir şey."

"Yasin Kol'a ceza verilmeliydi!"

"Videoyu izlettik. Videoyla ilgili sayın başkan, 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray ister Beşiktaş ister Fenerbahçe olsun. Uygulamada hak yeme varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. Başkan basın toplantısında aslında Fenerbahçe’nin hakkı yenmiştir anlamında bir açıklama yapıyor. Hakem hatalarıyla konuşmak için penaltı vb. gibi pozisyonların olması şart değil. Sen kendi futbol bilginle öyle yorumladın. Gerek Fenerbahçe’nin hakkı yenmişse, gerek Galatasaray’ın hakkı yenilmişse, bu maçı yöneten ismin ceza alması gerekmez mi?"

"Bugünkü Futbol Federasyonu’nun Galatasaray’a karşı tutumu gizlenemez hale gelmiştir. Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Bütün taraftarlarımız bilmelidir ki, TFF Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir."

Basın toplantısında dikkat çeken soru
Soru:
"Süper Kupa maçına çıkmama gibi herhangi bir yaptırımınız olacak mı?"
Dursun Özbek:
"Bizim protestomuz hiçbir zaman sahadan çekilerek, sahadan kaçarak olmaz."
Mauro Icardi'nin ayrılık açıklaması ve takımdaki durumu

"Icardi’nin Galatasaray’la ne problemi olabilir? Bizim en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Son 3 sezonda yaptığı katkıyı kim yadsıyabilir? Galatasaray’ın ikonları arasında yer almış bir isim. Galatasaray yönetimini bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor?"


