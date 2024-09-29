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Visca'nın duygu patlaması: Golünü attı gözyaşlarına hakim olamadı

Visca'nın duygu patlaması: Golünü attı gözyaşlarına hakim olamadı

16:3229/09/2024, Pazar
G: 29/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Visca'nın gol sevinci
Visca'nın gol sevinci

Trabzonspor'da iki maçlık cezası sona eren Edin Visca, sahalara golle geri döndü. TÜMOSAN Konyaspor ağlarını havalandıran Boşnak futbolcu, golün ardından duygusal anlar yaşadı.

Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, mücadelenin 16. dakikasında 1-0 öne geçti. Bordo-mavili takımda fileleri havalandıran isim Edin Visca oldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Boşnak futbolcu şık bir vuruşla Konyaspor kalecisi Slowik'i mağlup etti.


Visca, attığı golün ardından Trabzonspor logosunu gösterdi.

Gözyaşı döktü

Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Edin Visca, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında takımdaki yerini alamamıştı. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle bordo-mavili taraftarların eleştirilerine maruz kalan 34 yaşındaki futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçında attığı golün ardından sevinç sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.





#Trabzonspor
#Konyaspor
#Edin Visca

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