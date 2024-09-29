Trabzonspor'da iki maçlık cezası sona eren Edin Visca, sahalara golle geri döndü. TÜMOSAN Konyaspor ağlarını havalandıran Boşnak futbolcu, golün ardından duygusal anlar yaşadı.
Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, mücadelenin 16. dakikasında 1-0 öne geçti. Bordo-mavili takımda fileleri havalandıran isim Edin Visca oldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Boşnak futbolcu şık bir vuruşla Konyaspor kalecisi Slowik'i mağlup etti.
Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Edin Visca, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında takımdaki yerini alamamıştı. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle bordo-mavili taraftarların eleştirilerine maruz kalan 34 yaşındaki futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçında attığı golün ardından sevinç sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.