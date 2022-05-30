Edin Visca: Seneye de en güçlü aday olacağız

Trabzonspor’un devre arasında Başakşehir’den kadrosuna kattığı ve kritik gollere imza atarak şampiyonluğun mimarlarından biri olan Edin Visca, yaşadıkları, şampiyonluk ve geleceğiyle ilgili Yeni Şafak’a önemli açıklamalar yaptı.

Devre arasında transfer olmasına rağmen ikinci yarıda en önemli oyuncuların başında gelen ve attığı gollerle şampiyonlukta pay sahibi olan Boşnak futbolcu, “Her zaman söylüyorum, 24 saat futbolu yaşıyorum. Futboldan keyif alıyorum. Her sezon performansımı arttırmak istiyorum. Öncelikle takım için, sonra da bireysel olarak üstüne koymak istiyorum. Herkes Trabzonspor’da ne olacağını merak etti ama ilk maçtan iyi hissettim, hiçbir sorun yaşamadım” dedi.

"Kariyerimdeki en önemli gol"

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Bu sezon denilince akla gelen en önemli gollerden birini Galatasaray maçında atan Visca’ya bu golü sorduğumuzda, kariyerindeki en önemli gol olduğunu söyledi. Kar yağışı altımdaki maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapattıklarını belirten tecrübeli futbolcu, “Abdullah hoca, büyük bir konuşma yaptı, ‘lideriz’ dedi. Bizde de panik yoktu. Sonra maça döndük, hissettik bunu. Kalite olarak gücümüz vardı, ben de gol attım. Galatasaraylı futbolcu, beni görmedi, geriye döndü. Kaleci topu verirken koşmaya başladım, gol oldu. Hayatta öyle bir şeyi, dünyada birkaç futbolcu yaşamıştır. Yedek kulübesine koştum, en önemli gol kariyerimdeki, başka bir duygu gerçekten” açıklamasını yaptı.

"Takıma yardımcı olmalıyım"

Hücum bölgesinin sağ kenarında oynamasına rağmen zaman zaman takım savunmasına katkı veren ve gerektiğinde de savunmanın sağ kenarında oynayan Visca, “Abdullah hoca ile Başakşehir’de beraberken benden bu görevi de yapmamı istiyordu. Bana yabancı bir oyun anlayışı değil” dedi. 32 yaşındaki futbolcu, gelecek hedeflerine dair ise, “Her zaman iz bırakmak istiyorum. Trabzonspor camiasında bir parça olmak başka bir şey. Sorumluluğumuz daha fazla ve gelecek sezon da şampiyonluğun en güçlü adayı olarak ligde yer almak istiyoruz. Ben de bunun önemli bir parçası olmak için çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma elimden geldiğince yardım etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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