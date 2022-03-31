Edin Visca: Trabzonspor'da yeniden doğdum

Trabzonspor’un Boşnak oyuncusu Edin Visca, taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Bordo-mavili takımın orta saha oyuncusunun taraftarların sorularını yanıtladığı video, kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

"Hayatımın en unutulmaz golü"

Visca, bir taraftarın, Galatasaray maçında son saniyede attığı golle ilgili ne hissettiği sorusu üzerine, “İnanılmaz bir mutluluk hissettim çünkü mağlubiyetten galibiyete maç döndü. Bu hayatımda belki en unutulmaz gol olacak” dedi.

“90’ların başında Saraybosna’da çocuk olmak nasıl duyguydu?” sorusunu 32 yaşındaki futbolcu, uçaklardan her gün köye bombalar atıldığını, annesi ile birlikte dağa kaçarak saklandıklarını dile getirerek, “Böyle bir duyguyu hiç kimse, benim gibi çocuklar hissetsin istemiyorum. Hayatımda en zor o zamanlardı” diye konuştu.

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"Kendimi Bosna’da gibi hissediyorum"

Türkiye ve Bosna Hersek’in kardeş iki ülke olduğunu belirten Visca, “Tüm Trabzonspor camiasını, taraftarlarını inşallah şampiyonluk sonrası Bosna’ya davet ediyorum. Trabzonsporlular, Boşnaklar gibi çok inatçı, çok hırslı. Bende öyleyim, çok mutluyum. Kendimi Bosna’da gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

SPOR Akyazı'da şampiyonluk hikayesi

"Her şeyi Abdullah Hoca'dan öğrendim"

Tecrübeli oyuncu, Abdullah Avcı’nın kendisini 11 yıl önce Bosna’dan Türkiye’ye getirdiğini belirtirken, “Futbolda her şeyi Abdullah Hoca'dan öğrendim” dedi. Şampiyonluk maçında tribünlere koşup taraftarlarla birlikte zıplamak istediğini belirten Visca, bir taraftarın, “Trabzonspor taraftarı hakkında ne düşünüyorsun?” sorusu üzerine, “Müthiş bir taraftar var. Taraftarla ve Trabzonspor camiasıyla beraber yeniden doğdum gibi hissediyorum. Bize ne kadar destek veriyorsunuz, bizim için ne kadar önemlisiniz belki de en iyi örnek benim” değerlendirmesini yaptı.