THY Euroleague: Anadolu Efes: 93 - Barcelona: 95

THY Euroleague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes İspanyol ekibi Barselona karşısında uzatmalara giden mücadeleden 95-93’lük skorla mağlup ayrıldı. Lacivert-beyazlılar ligdeki 7. yenilgisini aldı. Üst üste 5. galibiyetini elde eden Barça ise 11. galibiyetini elde etti.

Efes Karşılaşmanın en skoreri 26 sayı ile oynayan Anadolu Efes’in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic oldu. Barcelona’da ise Sertaç Şanlı 24 sayı, 3 ribaund, 1 asist ile takımının en skoreri oldu. Şanlı, eski takımı Anadolu Efes karşısında kariyer rekoru kırdı.

Ataman'ın tepkisi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, uzatma bölümünde Barcelona’ya verilen faul sonrası kararlara itiraz etti. Hakemlerden iki teknik faul alan Ataman 2 dakika 45 saniye kala oyundan ihraç edildi.

Öte yandan Barcelona maçına yoğun ilgi gösteren lacivert-beyazlı taraftarlar, Sinan Erdem Spor Salonu’nu tamamen doldurdu. Müsabakayı yaklaşık 16 bin taraftar salondan izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Ilija Belosevic xx, Mehdi Difallah xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 14, Rodrigue Beaubois xx 6, Elijah Bryant x 2, Adrien Moerman xxx 16, Tibor Pleiss xxx 13, Vasilije Micic xxx 26, James Anderson x, Filip Petrusev x 4, Bryant Dunston x 2, Krunoslav Simon xx 10

Başantrenör: Ergin Ataman

Barcelona: Brandon Davis xx 3, Sertaç Şanlı xxx 24, Sergi Martinez x 5, Rolands Smits x 2, Nigel Hayes x, Pierre Oriola x 2, Nicolas Laprovittola xxx 14, Kyle Kuric xxx 16, Rokas Jokubaitis xx 9, Nikola Mirotic xxx 18, Michael Caicedo x

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 25-20 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 47-37 (Anadolu Efes lehine)

3.Periyot: 68-62 (Anadolu Efes lehine)

Normal süre: 80-80

5 faulle çıkan oyuncular: Shane Larkin (41.16) (Anadolu Efes), Nikola Mirotic (41.01) (Barcelona)

REKLAM

❌THY EuroLeague'in 13. haftasında Anadolu Efes, sahasında Barcelona'ya 95-93 mağlup oldu.



📌Barcelona forması giyen Sertaç Şanlı, eski takımı Anadolu Efes karşısında kariyer rekoru kırdı. (24 sayı, 3 ribaund, 1 asist)pic.twitter.com/4jzfUhOVzw — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 4, 2021

Anadolu Efes-Barcelona maç özeti: