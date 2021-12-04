Spor THY Euroleague Anadolu Efes 93 - Barcelona 95
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THY Euroleague: Anadolu Efes: 93 - Barcelona: 95

THY Euroleague’in 13. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’ya uzatmalarda 95-93’lük skorla mağlup oldu. Anadolu Efes, THY Euroleague’in 13. haftasında evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya geldi.

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Haber Merkezi İHA
Efes maçı kaç kaç bitti: Anadolu efes maçı özeti
Hakemlerden iki teknik faul alan Ergin Ataman 2 dakika 45 saniye kala oyundan ihraç edildi.

THY Euroleague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes İspanyol ekibi Barselona karşısında uzatmalara giden mücadeleden 95-93’lük skorla mağlup ayrıldı. Lacivert-beyazlılar ligdeki 7. yenilgisini aldı. Üst üste 5. galibiyetini elde eden Barça ise 11. galibiyetini elde etti.

  • Efes Karşılaşmanın en skoreri 26 sayı ile oynayan Anadolu Efes’in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic oldu. Barcelona’da ise Sertaç Şanlı 24 sayı, 3 ribaund, 1 asist ile takımının en skoreri oldu. Şanlı, eski takımı Anadolu Efes karşısında kariyer rekoru kırdı.

Ataman'ın tepkisi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, uzatma bölümünde Barcelona’ya verilen faul sonrası kararlara itiraz etti. Hakemlerden iki teknik faul alan Ataman 2 dakika 45 saniye kala oyundan ihraç edildi.
Öte yandan Barcelona maçına yoğun ilgi gösteren lacivert-beyazlı taraftarlar, Sinan Erdem Spor Salonu’nu tamamen doldurdu. Müsabakayı yaklaşık 16 bin taraftar salondan izledi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Ilija Belosevic xx, Mehdi Difallah xx
Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 14, Rodrigue Beaubois xx 6, Elijah Bryant x 2, Adrien Moerman xxx 16, Tibor Pleiss xxx 13, Vasilije Micic xxx 26, James Anderson x, Filip Petrusev x 4, Bryant Dunston x 2, Krunoslav Simon xx 10
Başantrenör: Ergin Ataman
Barcelona: Brandon Davis xx 3, Sertaç Şanlı xxx 24, Sergi Martinez x 5, Rolands Smits x 2, Nigel Hayes x, Pierre Oriola x 2, Nicolas Laprovittola xxx 14, Kyle Kuric xxx 16, Rokas Jokubaitis xx 9, Nikola Mirotic xxx 18, Michael Caicedo x
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 25-20 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 47-37 (Anadolu Efes lehine)
3.Periyot: 68-62 (Anadolu Efes lehine)
Normal süre: 80-80
5 faulle çıkan oyuncular: Shane Larkin (41.16) (Anadolu Efes), Nikola Mirotic (41.01) (Barcelona)

Anadolu Efes-Barcelona maç özeti:
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