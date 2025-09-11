Yeni Şafak
Efsane futbolcunun oğlu Hull City'de: Ses getiren transfer açıklandı

Efsane futbolcunun oğlu Hull City'de: Ses getiren transfer açıklandı

15:3211/09/2025, الخميس
G: 11/09/2025, الخميس
Yeni Şafak
Joao Mendes
Joao Mendes

Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'in transferi gerçekleşti. 20 yaşındaki genç futbolcunun yeni adresi Hull City oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.


Hull City, efsane futbolcu Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'i kadrosuna kattığını açıkladı. Mendes, Hull City U21 takımında forma giyecek.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Mendes, "Gerçekten mutluyum ve burada oynamak için çok heyecanlıyım." dedi.


Son olarak Burnley U21 forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu toplamda 5 karşılaşmaya çıkarken 1 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.







