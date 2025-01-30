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Eljif Elmas'ın yeni takımı resmen açıklandı

Eljif Elmas'ın yeni takımı resmen açıklandı

17:0230/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
AA
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Eljif Elmas bu sezon çıktığı 6 maçta 1 asiste imzasını attı.
Eljif Elmas bu sezon çıktığı 6 maçta 1 asiste imzasını attı.

Bundesliga ekiplerinden Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas'ı İtalyan ekibi Torino'ya kiraladı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas'ın bonservisini İtalyan ekibi Torino'ya kiraladı.


Torino'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İtalyan ekibinde 11 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. İtalyan ekibinin sezon sonuna kadar bonservisini kiraladığı 25 yaşındaki Elmas, 2017-19 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi.


Eljif Elmas, bu sezon Leipzig formasıyla 6 maçta oynadı, 1 asist yaptı.






#Eljif Elmas
#Torino
#Leipzig

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