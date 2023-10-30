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Spor

Balic'ten Dzeko itirafı

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Elvir Balic, sarı-lacivertlilerin golcüsü Edin Dzeko'nun Galatasaray maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Ömer Faruk Temür
15:14 - 30/10/2023 Monday
Güncelleme: 15:47 - 30/10/2023 Monday
Yeni Şafak
Elvir Balic - Edin Dzeko

Elvir Balic - Edin Dzeko

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Elvir Balic, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Edin Dzeko ile bir araya geldi. Balic, Dzeko ile arasında geçen sohbetin detaylarını Tivibu Spor'a anlattı


Elvir Balic'in Dzeko açıklamaları şöyle:
'Sabırsızlanıyorum'

"Edin Dzeko ile konuştum 'Galatasaray maçı için sabırsızlanıyorum' dedi. O kadar bekliyor ki inanamazsın"


'Yanımdaki oyuncular da çok önemli'

"Dzeko, başkan ile transfer döneminde konuştuklarını anlattı. 'Başkanım' demiş, 'Sadece benim üzerimden şampiyonluk bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Benim yanımdaki oyuncular da çok önemli' diye eklemiş. Çok zeki biri. Futbolu çözmüş, başarıya nasıl ulaşacağını çok iyi biliyor"


'Milli takım yoruyor'

"Edin Dzeko, İsmail Kartal ile sürekli konuştuğunu söyledi. Yorgun hissettiği zaman iletiyor İsmail Hoca'ya, İsmail Hoca da olumlu karşılıyor. Bosna Milli Takımı'nda sona yaklaştığını hissediyor. 'Beni milli takım yoruyor' dedi. 'Şu andaki gruptaki durumumuz ile hedeften uzaklaştık. Şu an sadece playoffa bakıyoruz. Oradan çıkarsak çıkarız. Hoca ile konuştum, belki kasım ayındaki milli maçlara gitmem, beni ciddi şekilde yoruyor.' dedi."


'Görünce şok olmuş'

"Edin Dzeko dedi ki 'Bir baktım, soyunma odasında benim oturduğum yerde kaptanlık bandı asılı.' Söylenmeden oraya asılmış. 'Görünce şok oldum' dedi. 'Beni o kadar çok motive etti ki. Çok büyük sorumluluk ama beni çok motive etti.' dedi."


Elvir Balic - Edin Dzeko





#Fenerbahçe
#Elvir Balic
#Edin Dzeko
#Galatasaray
#Derbi
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