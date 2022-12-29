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Emrah Başsan'dan hakem isyanı: Bırakın bu ayakları!

Kayserispor’un orta saha oyuncularından Emrah Başsan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hakem kararlarını eleştirdi.

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Haber Merkezi İHA
Emrah Başsandan hakem isyanı: Bırakın bu ayakları!
Alanyaspor-Kayserispor maçı kadroları

Kayserisporlu futbolcu Emrah Başsan, Alanyaspor maçı hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’na tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, dün oynanan ve 3-1 kaybedilen maçın ardından sosyal medya hesabından, "Bırakın bu ayakları. İsyan etmeyelim diyoruz hak geçmesin ceza yemeyelim dedikçe üstümüze geliyorsunuz. Geçen haftanın günahını bu maç çıkart, sonra kurban ol, ne güzel dünya. Çizgiler oynar ayaklar geri gelir. Futbol doğaçlama güzel; masa başında düğmelerle değil" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Kulübü de paylaştığı bir video ile hakem yönetimine tepki gösterdi.

  • Tepkilerin nedeni
  • Alanyaspor’un attığı ilk gol öncesinde Mensah’a yapılan hareketin faul olarak değerlendirilmemesi ve Alanyaspor’un kullandığı penaltı atışında kaleci Bilal’in kurtarışı sonrasında penaltının tekrar edilmesi.


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