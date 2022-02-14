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Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldız oyuncu için harekete geçti: Onun çalışmak istiyorum

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Beşiktaş forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Emre Belözoğlu Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup için harekete geçti: Onun çalışmak istiyorum
Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu

2012/2013 sezonunda Arsenal'dan 500 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup'un, 10 yıllık siyah-beyaz macerası sona eriyor.

Akşam'da yer alan habere göre, Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Özyakup için devreye girdi. Genç çalıştırıcı 29 yaşındaki oyuncuyu, bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

  • "Çalışmayı çok isterim"
  • Oğuzhan Özyakup ara transfer döneminde de Başakşehir'in gündemine gelmiş ancak Emre Belözoğlu sezon sonunu işaret etmişti. Emre Belözoğlu konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Oğuzhan Özyakup çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu. Şu anda bir girişimimiz olmadı ama sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler arasında" cevabını vermişti

Oğuzhan Özyakup bu sezon 17 maçta 1 asist yaptı.
Oğuzhan Özyakup bu sezon 17 maçta 1 asist yaptı.
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