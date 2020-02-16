Emre Belözoğlu derbide yok

Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Kas ve kas zarında yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada “Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Kasta da minimal yırtık var. Tedavisine başlandı" denildi.

Derbide 3 kritik eksik

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun dışında sakatlığı bulunan Rodrigues ve cezalı duruma düşen Gustavo da derbide forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.