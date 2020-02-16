SÜPER LİG

Emre Belözoğlu derbide yok

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaragücü maçında oyuna sonradan giren Emre Belözoğlu, 20 dakika sonra geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

Ankaragücü maçında oyuna sonradan giren Emre Belözoğlu, 20 dakika sonra geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

Fotoğraf: IHA

Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Kas ve kas zarında yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada “Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Kasta da minimal yırtık var. Tedavisine başlandı" denildi.

Derbide 3 kritik eksik

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun dışında sakatlığı bulunan Rodrigues ve cezalı duruma düşen Gustavo da derbide forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

Emre Belözoğlu maça devam edememiş, yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmıştı.
Emre Belözoğlu maça devam edememiş, yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmıştı.
İHA

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