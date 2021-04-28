Emre Belözoğlu, Samatta'dan umudunu kesti

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Tanzanyalı golcü Samatta’dan umudunu kesti. Sportif direktör olarak görev yaparken, Samatta’nın transferi için büyük çaba sarf eden Belözoğlu, performansı nedeniyle eleştirilen ve büyük hayal kırıklığına neden olan Tanzanyalı forvete her fırsatta sahip çıkmıştı. Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak görev aldığı ilk 2 maçta 11’de Samatta’yı oynatan Emre Belözoğlu da artık Tanzanyalı golcüden umudunu kesmiş durumda.

Samatta performansıyla Emre Belözoğlu’nu da hayal kırıklığına uğrattı. 28 yaşındaki futbolcunun performansını yeterli görmeyince kesen Emre Belözoğlu kalan haftalarda da ilk 11 olarak düşünmüyor. Emre Belözoğlu kalan haftalarda Mame Thiam ve Papiss Cisse’yi, Valencia’nın forvet yedeği olarak düşündüğü, Samatta’yı ise düşünmediği gelen haberler arasında.

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Genk istiyor, Fenerbahçe sıcak bakıyor

Sarı lacivertli takımda en yüksek ücret alan isimlerden olan Samatta ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Fenerbahçe’nin Aston Villa’dan transfer ettiği ve 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Tanzanyalı futbolcu için çözüm arayışına girdi. Belçika ekibi Genk Samatta’yı transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertli yönetim sezon sonunda bu sorunu çözmeye çalışacak.

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