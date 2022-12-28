Emre Belözoğlu'ndan Hasan Ali Kaldırım itirafı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor’u konuk etti. Sahadan 2-0 galip ayrılan turuncu-lacivertlilerde maç sonu değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, “Aradan sonra üçüncü resmi maç ve üçüncü galibiyet. Sahada canla başla mücadele eden sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yeni yıla kazanarak girdik ve bu sebeple de çok mutluyuz. İlk yarısı oldukça kısır geçen bir müsabakanın ikinci yarısında yaptığımız doğru hamleler ile oyunun gidişatını kendi adımıza olumlu bir duruma çevirdik. Antalyaspor iyi bir ekip ve zorlu bir rakip. Bugün galip gelmek bizim için önemliydi ve bunu başardık. Sezon başında beri 28 resmi müsabakaya çıktık. Bu maçların 18 tanesini galip tamamladık ve bu bizi mutlu eden bir istatistik. Sadece 4 karşılaşmadan mağlubiyet ile ayrıldık ki bu maçlardan 3 tanesini Fenerbahçe, Galatasaray ve Fiorentina’ya karşı aldık. Bu rakipler zorlu rakipler. Geri kalan 6 maçı da beraberlik ile bitirdik. İyi bir kamp dönemi geçirdik ve takımdaki oyuncuların performansı umut verici. Oynadığımız tüm müsabakaları kazanmak istiyoruz” dedi.

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"Biglia'nın bileğinde problem var"

Sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almayan Lucas Biglia hakkında sorulan soruyu cevaplayan Belözoğlu, “Biglia’nın bileğinde problem var gibi görünüyor. Ama bu hafta iyi bir tedavi sürecinden geçerek önümüzdeki maçlara yetişeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

"Bu tarz insanlar spor medyasına zarar veriyor"

Süper Lig’e verilen ara öncesi Galatasaray mağlubiyetinden sonra soyunma odasında gerçekleştiği iddia edilen tartışma hakkında da açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, “Üzgünüm, üzgün olmak ne kadar yeterli onu da bilmiyorum açıkçası. 16 yaşımdan beri aynı şekilde gündemde olmak çok acı. Bu tarz bir yalancının söylediği yalanın doğru olmadığını anlatmakla geçti neredeyse tüm futbolculuk hayatım. Spor medyasında bu tarz insanların olması sizin içinde kötü” ifadelerini kullandı.

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"Futbol olarak kendisiyle uyuşmadık"

Süper Lig’e verilen arada gerçekleşen kampta takımdan ayrılan Hasan Ali Kaldırım hakkında da açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu “Hasan Ali Kaldırım ile ilgili olarak, kampın ilk etabında bizlerle beraberdi. Daha sonra futbol olarak kendisiyle uyuşmadığımızı konuştuk Ve yollarımız ayrıldı. Hepsi bu” şeklinde konuştu.

SPOR ÖZET | Başakşehir - Antalyaspor: 2-0



