Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu: Süper Lig ekibiyle anlaştı

Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu: Süper Lig ekibiyle anlaştı

18:274/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlu

Kasımpaşa, Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Emre Belözoğlu’nu getirdi.

Kasımpaşa’da Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Halil İbrahim Akyıldız’ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Belözoğlu, kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.


Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız’ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.


#emre belözoğlu
#kasımpaşa
#teknik direktör
#süper lig
#futbol
#kasımpaşa teknik direktörü
#emre belözoğlu kasımpaşa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞECEK: 7200 günle erken emeklilik ne zaman gelecek? 2008 öncesi ve sonrası...