Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu: Süper Lig ekibiyle anlaştı

Kasımpaşa, Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Emre Belözoğlu’nu getirdi.
Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi
Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız’ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.