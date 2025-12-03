Yeni Şafak
Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu: Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Son olarak Antalyaspor'da görev yapan Emre Belözoğlu yeniden Süper Lig'e dönüyor. Belözoğlu'nun Kasımpaşa'nın başına geçmesi bekleniyor.

Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinde alınan bu kararın ardından yönetim, takımın başına geçmesi için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.


Belözoğlu’nun, yapılan ilk temaslarda göreve sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü, kısa süre içinde nihai kararın verilmesinin beklendiği belirtildi.


Kasımpaşa yönetimi, yeni teknik direktörün en kısa sürede açıklanmasını hedefliyor.




