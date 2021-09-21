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En agresif takım oldular: 6 maçta 4 kırmızı kart

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezon ilk 6 maçlık periyotta 4 kırmızı kart görerek en fazla kırmızı kart cezası alan takım oldu.

Haber Merkezi DHA
En agresif takım oldular: 6 maçta 4 kırmızı kart
Yusuf Yalçın'ın kırmızı kart gördüğü an.

İzmir temsilcisinde 3. haftada deplasmanda oynanan İstanbulspor maçında Muzaffer direkt kırmızı kart görürken, 5. haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında Metehan ve Sami ikinci sarıdan gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını eksik bıraktı. Son olarak iç sahada oynanan Denizlispor karşılaşmasında ise Yusuf Yalçın, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Yusuf Yalçın'ın gördüğü kırmızı kartın yanlış bir karar olduğu yönünde açıklama yaparken, Altınordu'da kırmızı kart gören 4 oyuncunun da altyapıdan yetişen genç isimlerden oluşması dikkati çekti.

  • TFF 1. Lig'e döndüğü 2014-15 sezonunda 3, 2015-16'da 3, 2016-17'de 1, 2017-18'de 3, 2018-19'da 4, geçen sezon Play-Off'la birlikte 5 kez kırmızı cezası alan İzmir ekibinde, 2019-20 sezonunda kırmızı kart gören oyuncu olmadı.


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