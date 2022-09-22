Milli Takım Uluslar Ligi'nde ilk defa gol yedi: Başakşehir'de kritik hata

Gündem

İstanbul’da üç kişiyi öldüren dört kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

İstanbul’da üç kişiyi öldürdükten sonra ikisi polis dört kişiyi silahla yaralayan şüpheli Güven Güler iki kez ‘tasarlayarak öldürme’, ‘kasten öldürme’ ve iki kez de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Güler’in üç ayrı suçtan tutuklanmasına hükmetti.