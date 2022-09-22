Spor Milli Takım Uluslar Liginde ilk defa gol yedi Başakşehirde kritik hata
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Milli Takım Uluslar Ligi'nde ilk defa gol yedi: Başakşehir'de kritik hata

A Milli Futbol Takımımızın Lüksemburg ile oynadığı karşılaşmada Eren Elmalı ve Uğurcan Çakır arasındaki anlaşmazlık topun ağlarımıza gitmesine neden oldu. Lüksemburglu futbolcu Martins yakaladığı fırsatta takımını 1-0 öne geçirdi ve A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde yediği ilk golün sahibi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eren Elmalı ve Uğurcan Çakırdan kritik hata: Milli Takıma ilk golü Lüksemburg attı
Milli Takım savunmasında büyük hata. Eren Elmalı ve Uğurcan Çakır arasındaki anlaşmazlık sonrasında Martins fırsatı değerlendirdi ve Uluslar Ligi'nde ilk defa top ağlarımıza gitti.

A Milli Takımımızın Lüksemburg ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Eren Elmalı ve Uğurcan Çakır arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında top ağlarımıza gitti.

İki futbolcunun hatasını fırsata çeviren Lüksemburglu Martins takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol esnasında takım kaptanı Çağlar Söyüncü de topu çizgiden çıkartmak isterken sakatlık yaşadı.

İşte Lüksemburg'un Milli Takımımız karşısında bulduğu gol;

A Milli Takımımızın kalesinde gördüğü ikinci gol;
Türkiye-Lüksemburg

Türkiye-Lüksemburg

Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
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