Milli Takım Uluslar Ligi'nde ilk defa gol yedi: Başakşehir'de kritik hata

A Milli Takımımızın Lüksemburg ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Eren Elmalı ve Uğurcan Çakır arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında top ağlarımıza gitti.
İki futbolcunun hatasını fırsata çeviren Lüksemburglu Martins takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol esnasında takım kaptanı Çağlar Söyüncü de topu çizgiden çıkartmak isterken sakatlık yaşadı.
İşte Lüksemburg'un Milli Takımımız karşısında bulduğu gol;
Lüksemburg, Martins'in golüyle Milli Takımımız karşısında öne geçti. #TURLUX pic.twitter.com/nvIWXD5a8M
Lüksemburg, Martins'in golüyle Milli Takımımız karşısında öne geçti. #TURLUX pic.twitter.com/nvIWXD5a8M— TRT Spor (@trtspor) September 22, 2022
A Milli Takımımızın kalesinde gördüğü ikinci gol;
Lüksemburg, Sinani'nin golüyle Milli Takımımız karşısında yeniden öne geçti. #TURLUX pic.twitter.com/VxQ10oAB9t
Lüksemburg, Sinani'nin golüyle Milli Takımımız karşısında yeniden öne geçti. #TURLUX pic.twitter.com/VxQ10oAB9t— TRT Spor (@trtspor) September 22, 2022