Ergin Ataman'ın acı günü

10:2410/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
AA
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre ile Türkiye, Saint-Leonard Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre ile Türkiye, Saint-Leonard Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

A Milli Basketbol Takımımız ve Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapan Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefat ettiği duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefat ettiğini açıkladı.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

