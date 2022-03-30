Eriksen kalp krizi geçirdiği sahada gol attı

Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı toplantı sonrası hazırlanan metinle ilgili iki soru sordu. Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu; altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1, bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2, kime sattı? Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi" dedi.