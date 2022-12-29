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Erkan Özdamar golü neden iptal ettiğini açıkladı

Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar, sarı kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada verdiği kararla ilgili bilgilendirme yaptı. Sivassporluların tepkisini çeken gol iptali kararı ile ilgili konuşan Özdamar, pozisyonun ofsayt olduğu bilgisini paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erkan Özdamar Sivassporun golünü neden iptal etti?
Sivasspor-Galatasaray maçını FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar yönetti.

FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar, Sivasspor'un Galatasaray maçında attığı golü neden iptal ettiğini açıkladı.

Sivassporluların tepkisini çeken hakem Özdamar, konuyla ilgili maç sonunda yaptığı bilgilendirmede pozisyonda ofsayt tespit ettiklerini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maç sonunda konuyla ilgili sorulan soruya 'bize pozisyonun ofsayt olduğu söylendi' açıklamasında bulundu.

  • Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'de liderliğini devam ettirdi.

Tartışılan pozisyon - Bein Sports'tan alınmıştır.
Tartışılan pozisyon - Bein Sports'tan alınmıştır.

Fanatik Gazetesi yazarı Ömer Necati Albayrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Erkan Özdamar'ın Sivassporlulara pozisyon ile ofsayt bilgilendirmesi yaptığını belirtti.
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