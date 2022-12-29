Erkan Özdamar golü neden iptal ettiğini açıkladı

FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar, Sivasspor'un Galatasaray maçında attığı golü neden iptal ettiğini açıkladı.
Sivassporluların tepkisini çeken hakem Özdamar, konuyla ilgili maç sonunda yaptığı bilgilendirmede pozisyonda ofsayt tespit ettiklerini söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maç sonunda konuyla ilgili sorulan soruya 'bize pozisyonun ofsayt olduğu söylendi' açıklamasında bulundu.
- Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'de liderliğini devam ettirdi.
Fanatik Gazetesi yazarı Ömer Necati Albayrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Erkan Özdamar'ın Sivassporlulara pozisyon ile ofsayt bilgilendirmesi yaptığını belirtti.
Erkan Özdamar maç sonunda Sivasspor cephesine, "Ofsayt nedeniyle iptal ettim" demiş.
Erkan Özdamar maç sonunda Sivasspor cephesine, "Ofsayt nedeniyle iptal ettim" demiş.— Ömer Necati Albayrak (@necatialbayrak5) December 29, 2022