Erman Toroğlu'dan yıldız isim için flaş yorum: "Galatasaray'ın oyuncusu değil"

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

Sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ilk yarıda yakaladığı önemli fırsatlardan yararlanamadı.

"El freni Diagne"

Maçın 45 dakikalık bölümünü değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, Diagne için "Galatasaray'ın oyuncusu değil" yorumunda bulundu.

Toroğlu, "El freni Diagne, hakikaten el freni. Hücumda hani kaleciden dönen toplarda, ara paslarda iş yapıyorlar ama bu tip top oynayan takımda Diagne sırıtır. Galatasaray'ın iyi bir santrforu olsa ilk yarı 3-4'tü. Kötü oyuncu değil ama Galatasaray'ın oyuncusu değil" ifadelerini kullandı.

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Diagne, ikinci yarının başında yerini Mostafa Muhammed'e bıraktı.