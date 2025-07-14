Erokspor'da Tugay Kaçar'a yeni sözleşme

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam 1. Lig ekibi Esenler Erokspor, iç transferde de harekete geçti.

Yeşil-sarılı ekip, 2023-24 sezonunda Eyüpspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan ve geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Tugay Kaçar’ın sözleşmesi 2 yıl daha uzattı.