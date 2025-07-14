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Erokspor'da Tugay Kaçar'a yeni sözleşme

Erokspor'da Tugay Kaçar'a yeni sözleşme

15:4714/07/2025, Pazartesi
DHA
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Tugay Kaçar, Erokspor formasıyla çıktığı 25 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.
Tugay Kaçar, Erokspor formasıyla çıktığı 25 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi biten tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kaçar’ın sözleşmesini iki yıl uzattı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam 1. Lig ekibi Esenler Erokspor, iç transferde de harekete geçti.


Yeşil-sarılı ekip, 2023-24 sezonunda Eyüpspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan ve geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Tugay Kaçar’ın sözleşmesi 2 yıl daha uzattı.


Tecrübeli orta saha oyuncusu, Erokspor’da kaldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.






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