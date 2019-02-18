SÜPER LİG

Ersun Yanal'ın küme düşmeme garantisi vermesi şaşırttı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Konyaspor beraberliği sonrası küme düşmeme garantisi vermesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. İmza töreninde Fenerbahçe'ye 4. yıldızı takacağını vadeden 57 yaşındaki çalıştırıcı, oynattığı futbolla ileriye dönük umut vermedi ve cami içerisinde ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersun Yanal, bu sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı 7 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ersun Yanal, bu sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı 7 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fotoğraf: MURAD SEZER / Reuters

Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı. Sarı-lacivertli takım, Yanal yönetiminde çıktığı 7 lig maçında sadece 2 galibiyet alabilirken taraftarına da büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Teknik direktör Ersun Yanal, iç sahada Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından, "Oynadığımız oyundan da göstereceğimiz performanstan da kimsenin şüphesi olmasın. Küme düşmeyi Fenerbahçe'ye ne yakıştırırım ne de düşünürüm" dedi.

Yanal'ın bu ifadelerle küme düşmeme garantisi vermesine sarı-lacivertli taraftarlar "Fenerbahçe'nin hedefi bu olmamalı" diyerek tepki gösterdi.

Vadettiği futbolu hala saha yansıtamayan Ersun Yanal'ın performansı camia içerisinde de ciddi şekilde eleştirilmeye başlandı.

Sözleri havada kaldı

Ersun Yanal göreve geldiğinde Fenerbahçe ateş hattında yer alıyordu. Tecrübeli teknik adam, “Biz bu sonuçları alacak takım değiliz. Fenerbahçe kendi gücünü rakibe kabul ettirmeli. Fenerbahçe şeklen buradadır, Fenerbahçe’nin büyüklüğü burada olmayı kabul etmez” ifadelerini kullanmıştı ama aradan geçen süreçte sarı-lacivertli takım halen küme düşme potasında yer alıyor.

Kalan maçları zorlu

Süper Lig'de 24 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe, kalan 12 haftada zorlu maçlar oynayacak. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Başakşehir ile dış sahada, Galatasaray ve Trabzonspor ile Kadıköy’de karşılaşacak.

İşte Fenerbahçe'nin kalan maçları;

  • Beşiktaş (D)
  • Çaykur Rizespor
  • Başakşehir (D)
  • Sivasspor
  • Ankaragücü (D)
  • Galatasaray
  • Alanyaspor (D)
  • Trabzonspor
  • Kasımpaşa (D)
  • Akhisarspor
  • BB Erzurumspor (D)
  • Antalyaspor



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