Ertuğrul Doğan: 20 puanımız gasbedildi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un bu sezon ciddi hak kayıplarına uğradığını belirten Doğan, bu durumun sistematik ve planlı bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi. Doğan, "Trabzonspor'un 15-20 puanı gasbedildi. Bu, planlı ve programlı bir şekilde yapıldı. Artık bir noktadan sonra bu düzenin değişmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.





"İki takım üzerine kurgu"





Başkan Doğan, özellikle büyük takımlar arasındaki çekişmenin kamuoyunda gereğinden fazla yer bulduğunu belirterek, "Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmiyor. Bu iki kulübün yaptığı yorumlar tamamen kendi çıkarları doğrultusunda. Lig, iki takım üzerine kurgulanmış şekilde ilerliyor ve bu çok büyük bir yanlış. İşin doğrusu, adalet arayışında olduklarını da düşünmüyorum. Kendi aralarındaki çıkar kavgasını ülkenin gündemine taşıyor ve buradan yürüyorlar" dedi.





"Gerçek adalet peşindeyiz"





Türk futbolunda asıl sorunun Anadolu takımlarının uğradığı haksızlıklar olduğunu vurgulayan Doğan, "Biz Trabzonspor olarak adalet istiyoruz ama gerçek adaletten bahsediyoruz. Bu ligde en fazla Anadolu takımlarının hakkı yeniyor. Biz sadece belirli takımların arasındaki mücadelede adalet arayışında değiliz, Türk futbolunda genel bir adalet arıyoruz. Sezon başından bu yana bu konuda sürekli açıklamalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



















