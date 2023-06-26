|
Spor

Ertuğrul Doğan: Kenetlenirsek sahada başarırız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, camiaya seslendi. Önceki sezon yakalanan şampiyonluk başarısının arkasında birlikteliğin yattığını belirten Doğan, bordo-mavili kulübün tüm unsurları ile ortak hareket etmeyi planladıklarını belirterek, "Sahada ne yaparsak yapalım camianın bir bütün olarak kenetlenmesini sağlamalıyız" dedi.

Ali Kemal Yazıcı
09:12 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da başlayacak olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken, başkan Ertuğrul Doğan, sadece yönetim, teknik kadro ve futbolcu kadrosu olarak başarının zor olduğunu belirterek camianın bir bütün olarak kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Doğan, önceki sezon yakalanan başarının arkasında da bu birlikteliğin yattığını belirterek, "Camianın tüm değerlerini kucaklayacağız. Trabzonspor markasının büyüklüğüne yakışır bir sinerji oluşturup, bunu teknik heyet ve futbolcularımıza hissettirirsek başarıyı yakalamamız daha kolay olacaktır" şeklinde konuştu.


Öncelik ödemeler

Başkan Ertuğrul Doğan, kulüpte yeniden yapılanma ile başlayan süreçte öncelikli olarak geriye dönük alacakların büyük bir bölümünü ödediklerine dikkat çekti.


Başkan Doğan, "Öncelikli olarak teknik kadro ve futbolcuların özellikle alacakları konusunda her hangi bir endişe içinde olmamaları gerekiyor. Bunun bilinci ile hareket edip önce oyuncuların maaş tutarını aşağı çekip sonrasında da ödeme planını sağlıklı yaparak alacakları gününde ödemeyi planlıyoruz. Bu bizim öncelikli planımız. Doğru organizasyon ve planlama ile birlikte sezona girmemizin yanı sıra tüm değerleri kucaklayarak camianın bütünlüğünü sağlamak için tüm camiaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.


Millilere ek izin Yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da başlayacak olan Trabzonspor'da, 8 futbolcunun bu aşamada kampa katılması beklenmiyor.


Bordo mavili takımda, milli takımlarına çağrılan kaleci Uğurcan, Eren, Larsen, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Trezeuguet ve Umut Bozok'un Trabzon kampında yer almayacağı 4 Temmuz'da Slovanya'da başlayacak kampa katılacakları öğrenildi.



#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Süper Lig
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mustafa Masatlı kimdir?