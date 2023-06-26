Ertuğrul Doğan: Kenetlenirsek sahada başarırız

Yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da başlayacak olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken, başkan Ertuğrul Doğan, sadece yönetim, teknik kadro ve futbolcu kadrosu olarak başarının zor olduğunu belirterek camianın bir bütün olarak kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Doğan, önceki sezon yakalanan başarının arkasında da bu birlikteliğin yattığını belirterek, "Camianın tüm değerlerini kucaklayacağız. Trabzonspor markasının büyüklüğüne yakışır bir sinerji oluşturup, bunu teknik heyet ve futbolcularımıza hissettirirsek başarıyı yakalamamız daha kolay olacaktır" şeklinde konuştu.





Öncelik ödemeler





Başkan Ertuğrul Doğan, kulüpte yeniden yapılanma ile başlayan süreçte öncelikli olarak geriye dönük alacakların büyük bir bölümünü ödediklerine dikkat çekti.





Başkan Doğan, "Öncelikli olarak teknik kadro ve futbolcuların özellikle alacakları konusunda her hangi bir endişe içinde olmamaları gerekiyor. Bunun bilinci ile hareket edip önce oyuncuların maaş tutarını aşağı çekip sonrasında da ödeme planını sağlıklı yaparak alacakları gününde ödemeyi planlıyoruz. Bu bizim öncelikli planımız. Doğru organizasyon ve planlama ile birlikte sezona girmemizin yanı sıra tüm değerleri kucaklayarak camianın bütünlüğünü sağlamak için tüm camiaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.





Millilere ek izin Yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da başlayacak olan Trabzonspor'da, 8 futbolcunun bu aşamada kampa katılması beklenmiyor.





Bordo mavili takımda, milli takımlarına çağrılan kaleci Uğurcan, Eren, Larsen, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Trezeuguet ve Umut Bozok'un Trabzon kampında yer almayacağı 4 Temmuz'da Slovanya'da başlayacak kampa katılacakları öğrenildi.







