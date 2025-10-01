Ertuğrul Doğan Türk futbolu için önemli hamleyi duyurdu: 'Federasyon gerekeni yaptı'

Trabzonspor Kulübü, forma kol altı sponsorluğu kapsamında Reges Elektrik ile sözleşme imzaladı.





Basına açık düzenlenen törene başkan Ertuğrul Doğan ile Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu katıldı.





Soruları yanıtlayan Ertuğrul Doğan'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde;

'Kendisi gitmek istediğini belirtti'

"Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'a çok önemli hizmetleri oldu, giderken de çok önemli bir para kazandırarak gitti. Benim aklımdan böyle bir ayrılık geçmezdi ama kendisi gitmek istediğini belirtince bizim için farklı bir süreç işledi."

'Türk futbolunun kanayan yarası'

"MHK, Türk futbolunun kanayan yarası. Kulüpler Birliği'nde hemen hemen tüm kulüplerimiz rahatsız."





'Art niyetinin yakalandığı en net an'

"Gaziantep FK maçındaki pozisyon, MHK'nın Trabzonspor'a bakışı! Son yıllarda bir hakemin, bir takıma art niyetinin yakalandığı en net an! Bu çok büyük ayıptır!"

'Söyledi ve gerekeni yaptı!'

"TFF Başkanımız ile konuştum, o da aynı görüşte olduğunu söyledi ve gerekeni yaptı! Bu Trabzonspor için değil, Türk futbolu için önemli karar. Nedense hep Trabzonspor'un başına geliyor ama önemli."





'Sonucu nereye gidecek, göreceğiz'

"TFF Başkanı, bizimle aynı görüşteymiş ki o açıklamaları yaptı. Yeterli mi? Değil ama bir başlangıç. Kulüpler Birliği toplantısı olacak, görüşlerimiz belli. Kimse memnun değil! Sonucu nereye gidecek, göreceğiz."

'Sürekliliği sağlamak zorundayız'

"Trabzonspor artık problemleri aşmak zorunda. Sürekliliği sağlamak zorundayız. Fatih Tekke'nin yanında olup takımı geliştirmemiz lazım. Bu transferleri kafamızdaki planlamaya göre yaptık."





'Kalbi, gönlü Trabzon’da olmayan oyuncuyu ne alır ne de tutarım'

“Bize geldiği zaman, havaalanında yüzü gülen oyuncular görmek istiyoruz. Onuachu’nun ailesi geldiğinde herkes gülüyordu. Onana da geldiğinde mutlu, eğlenceli bir görüntü vardı. Bize böyle oyuncular lazım. Kalbi, gönlü Trabzon’da olmayan oyuncuyu ne alır ne de tutarım.”





'Portekiz ve Fransa 2. Lig’ini yakından takip ediyoruz'

“Scouting konusunda 1. yılımızda akademiyi yoluna koyduktan sonra ciddi bir çalışma başlattık. Dünyanın neresinde turnuva varsa yerinde izliyoruz. Bu işi yapan şirketlerle de sürekli temas hâlindeyiz. Tüm Avrupa’yı, özellikle Portekiz ve Fransa 2. Lig’ini yakından takip ediyoruz.”





'Teknik ekip ve bizler çok memnunuz'

"Onana aramıza yeni katıldı, teknik ekip ve bizler çok memnunuz. Oyuncu Trabzon'dan memnunsa, teknik kadromuz memnunsa yıl sonu ne yapabiliriz, hep beraber göreceğiz."











