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Spor

Erzurumspor-Altay maçı İstanbul'da oynanacak

1. Lig’in 29. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Altay maçı, Kazım Karabekir Stadyumu’ndaki hasar-tespit çalışmaları nedeniyle İstanbul’da Pendik Stadyumu’nda yapılacak.

Haber Merkezi
11:36 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Altay ve Erzurumspor da çalışmalar devam ediyor.

Altay ve Erzurumspor da çalışmalar devam ediyor.

1. Lig’in 29. haftasında Altay, Erzurumspor FK’nın konuğu olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’ndaki çalışmaların devam etmesi sebebiyle bu karşılaşmayı İstanbul’a aldı.


Erzurumspor-Altay maçı nerede oynanacak?

Erzurumspor FK - Altay mücadelesi 30 Mart Perşembe günü saat 17.00’de Pendik Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabakada Burak Olcar düdük çalacak. Olcar’ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Cemal Alpay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.


Erzurumspor ligde 25 puanla 13. sırada yer alıyor. Altay ise bir maç fazlasıyla yine aynı puanda 14. sırada bulunuyor.




#Erzurumspor
#Altay
#1.Lig
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