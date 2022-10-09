Giresunspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendi. Ev sahibi ekibin maçın son anlarında bulduğu golün iptal edilmesi tartışma konusu oldu.

Mücadelenin 90. dakikasında Borja Sainz'ın ceza sahasına yaptığı ortada Hayrullah Bilazer, boş pozisyondaki Oğulcan Çağlayan'a topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kontrolünün ardından ofsayt kararıyla golü geçerli saymadı.

Ofsayt çizgisi koldan mı çekildi?

Pozisyonda çekilen ofsayt çizgisi sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Ofsayt çizgisinin oyuncunun kolundan çekildiği iddia edilerek eleştiriler yapıldı.

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Pozisyon için eski hakemler ne dedi?

Eski hakemler, maçta yaşanan bu pozisyonu değerlendirdi. Erman Toroğlu dışındaki tüm yorumcular golün iptal edilmesinin doğru karar olduğunu ifade etti.

İşte eski hakemlerin pozisyonla ilgili görüşleri:

Erman Toroğlu

"Giresunspor'un iptal edilen golünde bence ofsayt yok. Kollar ofsayt sayılmaz, şüphesiz. Net şekilde golün 'güme gittiğini' söyleyebiliriz. Çizgiler doğru çekilmemiş. Bu çizgiyi bana açıklasın birisi. Bu çizgiyi kim çektiyse gözlerinden öperim."

Deniz Çoban

"Elden ofsayt çizgisi çekilmiş diye sosyal medyada kıyamet koptu. Dikkatli izlenirse, Giresunsporlu futbolcunun omuzundan aşağı inen dikme var. Beşiktaşlı futbolcunun kalçasından inen dikme var. Doğru yerler. İptal kararı doğru."

Fırat Aydınus

"Pozisyon ofsayt"

Bülent Yıldırım

"Net ofsayt"

Bünyamin Gezer

"Ofsayt"

Lale Orta

"Net ofsayt"

SPOR ÖZET | Giresunspor 0-1 Beşiktaş



