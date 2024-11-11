Lizbon, bir dönem Trabzonspor forması giyen eski futbolcu Joao Pereira'nın takımın başına getirildiğini duyurdu.

2020-21 sezonun ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Sporting Lizbon'a transfer olan Pereira, futbolculuk kariyerini o sezon noktalamıştı. 40 yaşındaki isim, 2021 yılından itibaren Portekiz ekibinin B takımında antrenörlük görevi yapıyordu.