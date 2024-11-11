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Eski Trabzonsporlu futbolcu Sporting Lizbon'un başına geçti

Eski Trabzonsporlu futbolcu Sporting Lizbon'un başına geçti

14:1911/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Joao Pereira
Joao Pereira

Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon, teknik direktör Ruben Amorim'in Manchester United'a transferi sonrası yeni hocasını açıkladı.

Sporting Lizbon, teknik direktör Ruben Amorim'in ayrılığı sonrası göreve getirilen yeni hocasını açıkladı.


Lizbon, bir dönem Trabzonspor forması giyen eski futbolcu Joao Pereira'nın takımın başına getirildiğini duyurdu.



2020-21 sezonun ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Sporting Lizbon'a transfer olan Pereira, futbolculuk kariyerini o sezon noktalamıştı. 40 yaşındaki isim, 2021 yılından itibaren Portekiz ekibinin B takımında antrenörlük görevi yapıyordu.


Sporting Lizbon, Portekiz liginde şu ana kadar oynanan 11 karşılaşmanın 11'inde galibiyetle ayrılarak zirvede yer alıyor.


Joao Pereira bu videoyla duyuruldu:





#Sporting Lizbon
#Vitor Pereira
#Portekiz Ligi

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