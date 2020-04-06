Eskişehirspor'da büyük şok: Puan silme ve transfer yasağı geliyor

Eskişehirspor’a Boffin’in alacakları için son bir yazı geldi. 12 Nisan tarihine kadar 32 yaşındaki kaleciye ödeme yapılmazsa, kulübe verilen 6 puan silme ile iki dönem transfer yasağı cezası kesinleşecek.

Boffin’e 430 bin euro ve oluşan faiz oranının bir hafta içinde ödenmesi gerekiyor.

"Ne yapacağımızı şaşırdık"





Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören konuyla ilgili, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz" açıklamasında bulundu.