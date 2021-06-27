EURO 2020 maçını dev ekranda takip ettiler

Başkent Roma'nın işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.
Normal süresi 0-0 sona eren ve uzatmalara giden maç nedeniyle İtalyanlar büyük heyecan yaşadı.
Goller gelince meydan coştu
Müsabakanın uzatma devrelerinde, 95. dakikada Chiesa'nın İtalya'yı 1-0 öne geçiren golü atması, taraftarlara büyük coşku yaşattı.
105. dakikada Pessina'nın "Gök mavililer" adına farkı 2'ye çıkaran golü meydandaki coşkuyu katladı.
Son anları endişeyle takip ettiler
Avusturya'nın 114. dakikada Kalajdzic ile farkı 1'e indiren golü, İtalyanları maçın son anlarını endişeyle izlemesine yol açtı.
Maç sonu kutlamalar yapıldı
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle İtalya, Avusturya'yı 2-1 yendi ve İtalyan taraftarlar galibiyeti büyük sevinçle kutladı.
Avusturya karşısında zorlansa da EURO 2020'de çeyrek finale çıkan İtalya'nın bu başarısı, başkent Roma caddelerinde de araç konvoyları halinde kutlandı.