Spor EURO 2020 maçını dev ekranda takip ettiler
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EURO 2020 maçını dev ekranda takip ettiler

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turundaki İtalya-Avusturya maçını, başkent Roma’da binlerce taraftar dev ekran karşısında izledi.

Haber Merkezi AA
EURO 2020 maçını dev ekranda takip ettiler
İtalyan taraftarlar maçı izlerken büyük heyecan yaşadı.

Başkent Roma'nın işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.

Normal süresi 0-0 sona eren ve uzatmalara giden maç nedeniyle İtalyanlar büyük heyecan yaşadı.

Dev ekranda maçı izlemek isteyen taraftarlar Popolo Meydanı'nı doldurdu.
Dev ekranda maçı izlemek isteyen taraftarlar Popolo Meydanı'nı doldurdu.

Goller gelince meydan coştu

Müsabakanın uzatma devrelerinde, 95. dakikada Chiesa'nın İtalya'yı 1-0 öne geçiren golü atması, taraftarlara büyük coşku yaşattı.

105. dakikada Pessina'nın "Gök mavililer" adına farkı 2'ye çıkaran golü meydandaki coşkuyu katladı.

Son anları endişeyle takip ettiler

Avusturya'nın 114. dakikada Kalajdzic ile farkı 1'e indiren golü, İtalyanları maçın son anlarını endişeyle izlemesine yol açtı.

Yenilen gol meydandaki taraftarları endişelendirdi.
AA
Yenilen gol meydandaki taraftarları endişelendirdi.

Maç sonu kutlamalar yapıldı

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle İtalya, Avusturya'yı 2-1 yendi ve İtalyan taraftarlar galibiyeti büyük sevinçle kutladı.

Avusturya karşısında zorlansa da EURO 2020'de çeyrek finale çıkan İtalya'nın bu başarısı, başkent Roma caddelerinde de araç konvoyları halinde kutlandı.

Karşılaşmanın ardından meşalelerle kutlama yapıldı.
AA
Karşılaşmanın ardından meşalelerle kutlama yapıldı.

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