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Everton Cenk için elindeki forvetleri satıyor

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u almak için görüşmelerde bulunan İngiliz ekibi Everton, milli futbolcunun transferini bitirmeye yaklaşırken flaş bir karar aldı ve kadrosundaki 2 forveti satış listesine koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Everton menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun'un transferi için takımda faydalanamadığı forvetlerle yollarını ayıracak.

Everton menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun'un transferi için takımda faydalanamadığı forvetlerle yollarını ayıracak.

Fotoğraf: Reuters

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u almak için girişimlerde bulunan Everton, takımdan göndereceği isimler için de önemli bir karar aldı.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Sam Allardyce, faydalanamadığı forvetlerden Kevin Mirallas ve Sandro Ramirez'le yolların ayrılmasını istedi.

  • Cenk Tosun'un transferiyle birlikte forvet hattında milli futbolcuya şans vermesi beklenen Allardyce, Oumar Niasse'ı ise takımda tutmak istiyor.

Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği...

Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ()

Cenk Tosun'a 4 kulüpten daha teklif gelmiş
Cenk Tosun'a 4 kulüpten daha teklif gelmiş

Beşiktaş'ın Everton'a satmaya hazırlandığı futbolcusu Cenk Tosun'a 4 kulübün daha transfer teklifi yaptığı belirtildi.İngiliz kulübü Everton'ın Sportif Direktörü Steve Walsh'ın İstanbul'a gelmesinin sebebi belli oldu. Milli futbolcuya 4 kulübün daha transfer teklifi yapmasının ardından işini şansa bırakmak istemeyen Everton, sportif direktörünü İstanbul'a göndererek transferi resmileştirmek istedi.Cenk Tosun için Everton'un dışında Leipzig, Roma, Valencia ve Bayer Leverkusen'in de transfer girişiminde bulunduğu ancak İngiliz ekibinin transferi açıklamak üzere olduğu ifade edildi.#CenkTosun, #Everton&#39;da başarılı olur ve daha iyi bir takıma gidebilir mi?&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Aralık 2017 Everton Cenk Tosun'u almak için İstanbul'da Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 29, 2017 at 7:04öö PST)

Everton Cenk Tosun'u almak için İstanbul'da
Everton Cenk Tosun'u almak için İstanbul'da

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh, Cenk Tosun transferinde rakiplerin araya girme ihtimalinden çekindikleri için, transferi bitirmek üzere Türkiye'ye geldi.İngiliz basınından Times'ta yer alan haberlere göre milli futbolcunun transferi için bir çok kulübün devrede olduğu ve oyuncunun Everton'a imzasıyla ilgili bir problemin yaşanmaması adına Steve Walsh'ın Türkiye'ye geldiği transferin de ödeme planının belirleneceği aktarıldı.Sonraki satıştan pay isteniyorBu arada Beşiktaş yönetiminin Cenk Tosun transferinde sonraki satıştan pay istediği ve bu sebeple görüşmelerin uzadığı öğrenildi. Bilindiği üzere The Guardian, milli futbolcunun 25 milyon pound karşılığında Everton'a transfer olacağını iddia etmişti. Ancak iki kulüp arasında ödeme planı ve sonraki satıştan pay ile ilgili sıkıntıların giderilmesiyle ilgili çalışma yürütüldüğü aktarıldı. Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 29, 2017 at 7:04öö PST)

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