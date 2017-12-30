Everton Cenk için elindeki forvetleri satıyor

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u almak için girişimlerde bulunan Everton, takımdan göndereceği isimler için de önemli bir karar aldı.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Sam Allardyce, faydalanamadığı forvetlerden Kevin Mirallas ve Sandro Ramirez'le yolların ayrılmasını istedi.

Cenk Tosun'un transferiyle birlikte forvet hattında milli futbolcuya şans vermesi beklenen Allardyce, Oumar Niasse'ı ise takımda tutmak istiyor.

#CenkTosun, #Everton'da başarılı olur ve daha iyi bir takıma gidebilir mi? — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Aralık 2017

Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Ara 29, 2017 at 7:04öö PST )

Cenk Tosun'a 4 kulüpten daha teklif gelmiş Beşiktaş'ın Everton'a satmaya hazırlandığı futbolcusu Cenk Tosun'a 4 kulübün daha transfer teklifi yaptığı belirtildi.İngiliz kulübü Everton'ın Sportif Direktörü Steve Walsh'ın İstanbul'a gelmesinin sebebi belli oldu. Milli futbolcuya 4 kulübün daha transfer teklifi yapmasının ardından işini şansa bırakmak istemeyen Everton, sportif direktörünü İstanbul'a göndererek transferi resmileştirmek istedi.Cenk Tosun için Everton'un dışında Leipzig, Roma, Valencia ve Bayer Leverkusen'in de transfer girişiminde bulunduğu ancak İngiliz ekibinin transferi açıklamak üzere olduğu ifade edildi.#CenkTosun, #Everton'da başarılı olur ve daha iyi bir takıma gidebilir mi?— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Aralık 2017 Everton Cenk Tosun'u almak için İstanbul'da Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 29, 2017 at 7:04öö PST)