Everton Cenk için elindeki forvetleri satıyor

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u almak için görüşmelerde bulunan İngiliz ekibi Everton, milli futbolcunun transferini bitirmeye yaklaşırken flaş bir karar aldı ve kadrosundaki 2 forveti satış listesine koydu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u almak için girişimlerde bulunan Everton, takımdan göndereceği isimler için de önemli bir karar aldı.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Sam Allardyce, faydalanamadığı forvetlerden Kevin Mirallas ve Sandro Ramirez'le yolların ayrılmasını istedi.
Cenk Tosun'un transferiyle birlikte forvet hattında milli futbolcuya şans vermesi beklenen Allardyce, Oumar Niasse'ı ise takımda tutmak istiyor.
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