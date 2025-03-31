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Eyüpspor-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı

Eyüpspor-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı

14:2831/03/2025, Monday
IHA
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Süper Lig'de bu sezon yabancı VAR görev yapıyor.
Süper Lig'de bu sezon yabancı VAR görev yapıyor.

Eyüpspor ile Başakşehir arasında bu akşam oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Josef Spurny oldu.

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta kapanış mücadelesinde Eyüpspor ile Başakşehir, bu akşam saat 20.00’de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Sarper Barış Saka olacak.


Zorlu mücadelenin VAR koltuğunda Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Josef Spurny oturacak. AVAR’da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.



#Eyüpspor
#Başakşehir
#Süper Lig

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