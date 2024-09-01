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Eyüpspor - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.15'te başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Eyüpspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:55 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Eyüpspor - Trabzonspor
Eyüpspor - Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Eyüpspor'a konuk oluyor.


Ligdeki ikinci maçına çıkacak olan bordo-mavililer, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.


Karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.


EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Berke, Umut, Robin, Claro, Caner, Melih, Bruno, Emre, Midtsjö, Ahmed, Thiam.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Cihan, Draguş.


EYÜPSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Trabzonspor
#Eyüpspor
#Trendyol Süper Lig
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