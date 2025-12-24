Eyüpspor'da Seslar ile yollar ayrıldı

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki sezondur Eyüpspor forması giyen Seslar'a Trendyol 1. Lig'de yaşanan şampiyonluk ve Trendyol Süper Lig'de takıma verdiği katkı sebebiyle teşekkür edildi.