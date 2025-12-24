Yeni Şafak
Eyüpspor'da Seslar ile yollar ayrıldı

17:2124/12/2025, Çarşamba
AA
Svit Seslar
Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Sloven futbolcu Svit Seslar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Sloven futbolcu Svit Seslar ile yollarını ayırdı.


Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki sezondur Eyüpspor forması giyen Seslar'a Trendyol 1. Lig'de yaşanan şampiyonluk ve Trendyol Süper Lig'de takıma verdiği katkı sebebiyle teşekkür edildi.


Sloven futbolcu bu sezon Eyüpspor formasıyla 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçta forma giyip 2 kez gol sevinci yaşadı.






