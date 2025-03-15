F1 heyecanı başladı: İlk pole pozisyonunun sahibi belli oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.
Melbourne'deki 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde, 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Büyük Britanyalı Norris, 1 dakika 15.096 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
Norris'in 0.084 saniye gerisindeki McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.385 saniye gerisindeki Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen de üçüncü sırayı aldı.
Avustralya Grand Prix'si yarın TSİ 07.00'de başlayacak.