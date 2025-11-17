Fabian Ruiz'den Türkiye maçı yorumu: Zor olacak

İspanyol futbolcu önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Çok zor bir maç olacak, Türk Milli Takımı'nı biliyoruz, çok önemli oyuncuları bulunuyor, kazanmak için gelecekler. Maçın başından itibaren bizi zorlayacaklar, çok odaklanmış bir şekilde maça çıkmalıyız. Çok zor olacağını biliyoruz, kaliteli ve büyük oyuncular olan bir milli takım, umarım kazanacağız. Yenilmezlik serimizi 31 maça yükseltmek istiyoruz” İfadelerini kullandı.

Real Betis taraftarı olduğunu ve bu stadyumda oynanacak maçtan dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Ruiz, “Kendi şehrimde oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Yarın umarım Dünya Kupası’na gitmeyi hep birlikte kutlarız. Betis’in logosunu burada görmek beni çok mutlu ediyor. Real Betis taraftarıyım, bir gün geri dönmeyi düşünüyorum. Kariyerimi evimde bitirmek istiyorum, umarım bu rüyamı gerçekleştirebilirim” şeklinde konuştu.