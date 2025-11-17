Fabian Ruiz'den Türkiye maçı yorumu: Zor olacak

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Fabian Ruiz, Türkiye karşısında çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyerek yenilmezlik serisini 31 maça çıkarma hedeflerini vurguladı; kendi şehrinde oynayacak olmanın ve Real Betis’e duyduğu bağlılığın kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın Sevilla'da Türkiye ile karşılaşacak İspanya'da orta saha oyuncusu Fabian Ruiz, karşılaşmanın oynanacağı La Cartuja Stadı'nda açıklamalarda bulundu.
İspanyol futbolcu önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Çok zor bir maç olacak, Türk Milli Takımı'nı biliyoruz, çok önemli oyuncuları bulunuyor, kazanmak için gelecekler. Maçın başından itibaren bizi zorlayacaklar, çok odaklanmış bir şekilde maça çıkmalıyız. Çok zor olacağını biliyoruz, kaliteli ve büyük oyuncular olan bir milli takım, umarım kazanacağız. Yenilmezlik serimizi 31 maça yükseltmek istiyoruz” İfadelerini kullandı.
Real Betis taraftarı olduğunu ve bu stadyumda oynanacak maçtan dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Ruiz, “Kendi şehrimde oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Yarın umarım Dünya Kupası’na gitmeyi hep birlikte kutlarız. Betis’in logosunu burada görmek beni çok mutlu ediyor. Real Betis taraftarıyım, bir gün geri dönmeyi düşünüyorum. Kariyerimi evimde bitirmek istiyorum, umarım bu rüyamı gerçekleştirebilirim” şeklinde konuştu.