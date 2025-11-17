Luis de la Fuente: Gruptaki en önemli maça çıkıyoruz

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki son maçında Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanırken, Teknik Direktör Luis de la Fuente, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. De la Fuente, takımın fiziksel durumundan hedeflerine kadar birçok konuda değerlendirme yaptı.





Karşılaşma öncesinde tüm oyuncuların hazır olduğunu belirten İspanyol teknik adam, “Türkiye maçı öncesi tüm oyuncular uygun durumda. Şu anda herhangi bir sorun yok” dedi. Dünya Kupası hedeflerini hatırlatan De la Fuente, “Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz. Taraftarımıza karşı bir sorumluluğumuz var ve ben hâlâ kazanmak isteyen bir teknik direktörüm” ifadelerini kullandı.





"Rotasyon olmayacak, en iyi kadro sahada olacak"





Mücadelenin önemine vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, rotasyon düşünmediklerini belirterek, “Bir rotasyon olmayacak. Çok üst seviye bir maç olacak. Bu maçı kazanmak için en iyi ekibimizle sahaya çıkacağız. Gruptaki en önemli maça çıkıyoruz” diye konuştu.





Oyuncuların motivasyonunun yüksek olduğunu ifade eden De la Fuente, “Tüm oyuncularım oynamak istiyor. Hepsi çok iyi bir kalite ve kapasiteye sahip. Bu maçı oynayabilecek en iyi oyuncular sahada olacak” dedi.





"31 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyoruz"





Takımın gelişmeye devam ettiğini söyleyen De la Fuente, “Yapacağımız çok iş var, geliştirmemiz gereken çok şey var. Daha iyisini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dünya Kupası’na otoritemizi ortaya koymuş şekilde gitmek istiyoruz. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.





İspanya Teknik Direktörü, sözlerini “Bu maçı kazanmak durumundayız. Çok önemli bir maç olarak görüyoruz. Hedefimiz galibiyet” diyerek noktaladı.















