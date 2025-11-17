Galatasaraylı isim A Milli Takım'a davet edildi! Kafileye havalimanında dahil olacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile deplasmanda oynayacağı son grup maçı öncesi kadroda zorunlu ayrılıklar yaşamaya devam ediyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra, ağrıları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir de İspanya kafilesinde yer almayacak. Bu ayrılıkların ardından Galatasaray'dan genç forvet Ahmed Kutucu, A Milli Takım aday kadrosuna dâhil edildi.
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki İspanya deplasmanı öncesinde üst üste kayıplar veriyor. Önce Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından, iki önemli isim daha kadrodan ayrıldı.
Savunmanın kilit isimlerinden Kaan Ayhan ve genç yetenek Aral Şimşir, yaşadıkları ağrıların devam etmesi nedeniyle teknik heyetin kararıyla İspanya kafilesinde yer almayacak. Oyuncuların tedavilerinin kulüplerinde sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Galatasaray'dan Ahmed Kutucu A Milli Takım'a davet edildi
Yaşanan bu ayrılıkların ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella, hücum hattına takviye yapma kararı aldı. Galatasaray forması giyen genç santrfor Ahmed Kutucu, A Milli Takım aday kadrosuna dâhil edilen son isim oldu. Kutucu, havalimanında kafileye dahil olacak.