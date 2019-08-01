SÜPER LİG

Falcao tamam sıra Monaco'da

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş sarf ettiği Kolombiyalı forvet Radamel Falcao ile anlaşma sağlanırken, sıra kulübü Monaco’ya geldi. Sarı-kırmızılılar, Monaco kulübüyle bonservis sorununu çözmek için dün masaya oturdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radamel Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 461 maçta 271 gol atma başarısı gösterdi.

Radamel Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 461 maçta 271 gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Falcao’yu bonservis bedeli ödemeden transfer etmeyi planlarken, Kolombiyalı golcü ile yıllık 5.5 milyon Euro’dan anlaşma sağlandı. Fransız kulübü ise Falcao için 4 milyon Euro istedi.

Galatasaray bonservis bedeli vermek istemezken, devreye giren Kolombiyalı futbolcunun menajeri Jorge Mendes bonservis bedeli olmadan transferi bitirmeye çalışıyor.

beIN Sports France ise Falcao’nun, Monaco yönetimiyle görüşerek sözleşmesini feshedeceğini yazdı. Galatasaray’da yardımcı antrenör Ümit Davala da Instagram hesabından Falcao’nun Galatasaray forması giydiği ve "Radamel Falcao ile anlaşıldı. Maaşı 5 milyon Euro, bonservisi yok" sözlerinin kullanıldığı bir paylaşımı beğenmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm, Falcao paylaşımı yapmış ve "Bir cisim yaklaşıyor" demişti. Sarı-kırmızılılarda şimdi gözler Mbeye Diagne’nin satışına çevrilmiş durumda.

Diagne adım adım Katar'a

Katar basınında çıkan özel habere göre; Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan, Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne’yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Geçen sezonu Süper Lig’de gol kralı olarak kapatan Diagne’nin Al-Rayyan ile transfer görüşmesi yaptığı ve Katar’ın başkenti Doha’ya yola çıkacağı belirtildi. Diagne’nin satışından Galatasaray’ın 14 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor. Al-Rayyan kulübü, kısa süre önce Porto ile sözleşmesi sona eren ve devlerin peşinden koştuğu Yacine Brahimi’yi de kadrosuna katmıştı.


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