Falcao'nun yerine bir başka dünya yıldızı geliyor

Galatasaray, bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen ve sakatlıklar sebebiyle birçok maç kaçıran Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İspanya’da yayın yapan AS Gazetesi, sarı-kırmızılı kulübün, Falcao transferinde istediğini alamadığını ve Kolombiyalı yıldızdan kurtulmanın planlarını yaptığını iddia etti. AS’ta yer alan habere göre, Galatasaray yüksek maaş alan oyunculardan kurtulmayı planlıyor ve bunlardan biri de Falcao.

Sezon başında transfer olduğu sarı-kırmızılı takımda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle beklenilen katkıyı veremeyen Falcao, ayrılığa sıcak bakmasa da Galatasaray Kolombiyalı golcü ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Sakatlığı sebebiyle ligde oynanan 34 maçın 21’ini kaçıran Falcao, Galatasaray’da toplamda forma giydiği 22 maçta 11 gol kaydederken 1 de asist yaptı.

Amerika'daki futbol medyası, Galatasaraylı Falcao'nun David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye transfer olabileceğini iddia etti



Mandzukic sesleri

AS’ta yer alan haberin detayında, sarı-kırmızılı takımın Falcao’nun yerine bir başka dünya yıldızını kadroya katmak için görüşmelere başladığı ifade edildi. Haberde “Maddi sorunlar nedeniyle Al Duhail ile sözleşmesini fesheden Mandzukic, Galatasaray’dan gelebilecek olası bir teklifi değerlendirmeye açık” denildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Mario Mandzukic'in peşinde Mario Mandzukic, Katar ekibi El-Duhail ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki golcü oyuncu, "Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshettik. Katar'da gördüğüm misafirperverlik ve güven için gerçekten minnettarım. Kulüp ve takım arkadaşlarıma gelecek için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Al Duhail formasını sadece 7 kez giyen 24 yaşındaki Hırvat futbolcu 1 gol attı.

Mensah da listede

AS’ta yer alan haberde ayrıca Galatasaray’ın Kayserisporlu Bernard Mensah ile ilgili transfer çalışması yaptığı iddia edildi. Haberde, “Bernard Mensah da Galatasaray’ın hedefinde. Teknik heyet, Ganalı futbolcunun takıma katılmasını çok istiyor çünkü Mensah orta sahadaki çok yönlülüğü nedeniyle takımında önemli bir oyuncu olacak. Beşiktaş da Bernard Mensah ile ilgileniyor” ifadeleri yer aldı.