Falcao'nun zor kararı: İki kulüpten birini tercih edecek

Monaco'da forma giyen Radamel Falcao, kulübünden ayrılmak üzere. Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği yıldız isim için Kolombiyalı gazeteci Carlos Palacios'un görüşlerine başvurduk. yenisafak.com Spor Servisi'nin sorularını cevaplayan Palacios, transfere ilişkin önemli detaylar verdi.

"Falcao Monaco'da çok mutsuz"

"Falcao transferi Kolombiya'da çok yakından takip ediliyor. Hangi takımı tercih edeceği merak konusu. Aslında sözleşmesi bitene kadar Monaco'da kalmak istiyordu ancak gelinen noktada kulübünde çok mutsuz. Bu yüzden de gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi."

"Birçok teklif geldi ancak iki kulüpten birine gidecek"

"Falcao'nun önüne birçok teklif geldi ancak Falcao, Porto ve Galatasaray arasında bir tercih yapacak. Porto'da çok müthiş bir kariyer yaptı. Oraya dönüşü muhtemel ancak Kolombiya'da Galatasaray'ın teklifinin çok ciddi olduğu ve oyuncunun bu teklifi kabul edeceği yorumları yapılıyor"

Kolombiyalılar Falcao'yu hangi takımda görmek istiyor?

Carlos Palacios, Falcao transferine ilişkin konuşulanları aktarırken Kolombiyalıların yıldız oyuncunun hangi takıma transfer olmasını istediği sorusuna da cevap verdi. Palacios, Porto'da müthiş bir seviyeye ulaşan Falcao'nun Porto'ya geri dönmesini istediklerini belirtti.