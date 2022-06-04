Faroe Adaları karşısındaki 45 dakikalık performans futbolseverleri kızdırdı

A Milli Takımımızın Faroe Adaları ile oynadığı karşılaşma sosyal medyada gündem haline geldi. Bunun sebebi ise Ay-Yıldızlıların kendisinden çok zayıf rakibi karşısında etkili bir performans gösterememesi.

Futbol kamuoyunda mücadelenin ilk yarısı ile ilgili bir çok paylaşım yapıldı.

İşte o tweetler;

Kınalıada, Büyükada, Burgaz vs toplanıp takım kursa ilk yarım saatte Faroe Adalarını boğardı! https://t.co/Ammp4WBl8R — Okay Karacan (@okay_karacan) June 4, 2022

Büyük Ada esnaf karmasıyla karşılarına çıksak da skor 0-0 idi https://t.co/Vo7DjdJeLS — Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) June 4, 2022

Spor medyasında çalışmak, futbol yorumculuğu yapmak vs her zaman özenilecek işler değil maalesef. Mesela şöyle bir maçı izlemek ciddi ciddi insanın kendisine işkence yapması gibi. REKLAM June 4, 2022