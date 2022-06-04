Spor Faroe Adaları karşısındaki 45 dakikalık performans futbolseverleri kızdırdı
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Faroe Adaları karşısındaki 45 dakikalık performans futbolseverleri kızdırdı

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi maçında Faroe Adaları ile karşılaşıyor. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Ay-Yıldızlılarda gösterilen performans tartışma konusu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Faroe Adaları karşısındaki 45 dakikalık performans futbolseverleri kızdırdı
Türkiye-Faroe Adaları karşılaşması Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı.

A Milli Takımımızın Faroe Adaları ile oynadığı karşılaşma sosyal medyada gündem haline geldi. Bunun sebebi ise Ay-Yıldızlıların kendisinden çok zayıf rakibi karşısında etkili bir performans gösterememesi.

Futbol kamuoyunda mücadelenin ilk yarısı ile ilgili bir çok paylaşım yapıldı.

İşte o tweetler;
İkinci yarıya golle başladık

İkinci yarıya golle başladık

​A Milli Takımımız, İstanbul'da Faroe Adaları ile karşı karşıya geliyor.
45 dakikalık performans kızdırdı

45 dakikalık performans kızdırdı

​Faroe Adaları karşısındaki oyun sosyal medyada gündem oldu.
Allah fırsat vermesin

​Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki.

Bakan Koca, belirti gösteren dört kişinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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belli oldu

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