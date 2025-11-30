Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.





Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleden siyah-beyazlılar, 2-0 galibiyetle ayrıldı. Kartal'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jota ve 71. dakikada El Bilal Toure kaydetti.





BEŞİKTAŞ PENALTI KAÇIRDI

58'inci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, vuruşunda kaleci Grbic'i geçemedi.





PAULİSTA SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda stoper oyuncusu Gabriel Paulista, 60. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.





Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 24 yaparak 5. sıraya yükseldi. Karagümrük 8 puanla son sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar bir sonraki hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek.





FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Camacho, Tiago, Serginho, Fofana.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz Ünder, Jota, El Bilal.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

8' Soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Jota Silva'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinden çıkardı.





34' Ceza sahası dışı sol çaprazdan Cerny'nin sert şutunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.





41' Beşiktaş 1-0 öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahasının sol çaprazındaki Jota Silva'ya gönderdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta topu kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

İKİNCİ YARI

58' Kazanılan penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, yaptığı vuruşta kaleci Grbic'i geçemedi.

71' Cengiz Ünder'in pasıyla ceza alanında topla buluşan El Bilal Toure, topu düzelterek altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ivo Grbic'in solundan üst köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2.





FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU





FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Orkun Kökçü 2 maç sonra formasına kavuştu

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuştu.





Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.





Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye 2 maç aranın ardından formayı teslim etti.





- Jota Silva ilk kez 11'de

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Jota Silva, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de başladı.





Siyah-beyazlı takımda bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olan Portekizli oyuncu, söz konusu mücadelelerde 2 kez gol sevinci yaşadı.





Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında Jota Silva'yı bu sezon ilk kez ilk 11'de görevlendirdi.





- Abraham ikinci kez yedek kulübesinde

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, bu sezon ikinci kez bir maça yedek kulübesinde başladı.





İngiliz santrfor, siyah-beyazlı takımla ligde 13, Avrupa kupalarında ise 6 müsabakada forma giyerken, rakip fileleri toplamda 10 kez havalandırdı.





Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynana derbide de yedek soyunan Abraham'ın yerine Fatih Karagümrük mücadelesinde santrfor mevkisinde El Bilal Toure görev yaptı.







- Jurasek, 4 maç sonra forma giydi

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu David Jurasek, 4 maç sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.





Süper Lig'de bu sezonki ilk maçta Eyüpspor karşısında sakatlığından dolayı görev yapamayan Çek sol bek, daha sonra üst üste 8 müsabakada forma giymişti. Jurasek, ligde son olarak Konyaspor maçının ardından sırasıyla Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.





David Jurasek, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığından dolayı 4 maç sonra teknik direktör Sergen Yalçın'dan formayı aldı.



